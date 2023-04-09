Когда в Украине отменят военное положение: экстрасенс порадовал прогнозом

В то же время, он предупредил о сложных следующих пяти месяцах войны.

Отменить военное положение в Украине могут уже в 2023 году – такой прогноз сделал экстрасенс и таролог Роман Шептицкий.

Об этом он рассказал в интервью "УНИАН".

Провидец также заявил об отмене вместе с военным положением и комендантского часа.

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Что касается мобилизации в Украине, то Шептицкий прогнозирует, что она будет продолжаться, однако пока не будет очень масштабной.

"Пока не чувствую, что она (мобилизация – ред.) будет тотальной. То есть пока всех забирать не будут", – предсказывает таролог.

Он также предупредил украинцев о сложных последующих 5 месяцах войны.

"Не вижу чего-то очень страшного, но будут попытки подрывать Украину изнутри из-за выселения УПЦ МП. Однако оно будет происходить и дальше. Чем быстрее мы избавимся от всей этой "черноты", тем быстрее наступит наша победа", — прогнозирует Шептицкий.

Напомним, согласно прогнозу астролога и хироманта Владимира Бадиана, военное положение в Украине может быть отменено уже летом 2023 года. Он даже назвал конкретный месяц.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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