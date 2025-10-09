ТСН в социальных сетях

Когда в Украине закончится война: астролог назвал новую дату

Влад Росс рассказал, когда закончится война в Украине.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Влад Росс

Влад Росс / © ТСН

Астролог Влад Росс считает, что война в Украине может закончиться в 2026 году.

Об этом он сказал в комментарии ютуб-каналу «Астрофеномен».

Влада Росса спросили о том, когда в Украине может закончиться война. На это он отметил, что есть шанс, что это произойдет в феврале 2026 года.

«Война все равно по крайней мере до нового года будет продолжаться. Год Змеи у нас заканчивается 16 февраля. Уже третий раз Сатурн войдет в нулевой градус Овна. Овен — это война, Сатурн — заморозка войны. Тенденция к окончанию войны появится в феврале 2026 года. Если она тогда не закончится, то продлится весь год, вплоть до начала 2027 года», — сказал он.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

