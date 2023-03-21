Когда в Украине закончится война и будет ли "бавовна" в Москве: прогноз известного астролога Влада Росса

Известный астролог Влад Росс прогнозирует окончание войны в 2023 году. Именно к этому времени ВСУ предположительно освободят все территории.

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

"Совсем скоро у нас будут дальнобойные ракеты, поэтому да. Мы будем бить по Москве, могут быть попадания по Московской области, другим российским городам. Однако наступления на Россию не будет, потому что нам не нужно удлинять фронт. Наша главная задача – окружить все это кодло, взять Донецк и Луганск. Также нам нужно дойти до перешейка с Крымом, там мы оккупантов уже достанем по полной программе. Ключевой будет Волноваха, ведь мы пойдем через нее", — сказал Влад Росс.

Известный астролог добавил, что война в Украине закончится в 2023 году, тогда прогнозируется освобождение всех территорий.

"В 2023 году мы вернем абсолютно все. Я вам больше скажу, ВСУ создадут такую ситуацию для окупантов, что они сами убегут с наших территорий, в том числе из Крыма", — сказал Росс.

Напомним, мольфар Макс Гордеев предсказал поражение России в войне против Украины и смерть диктатора Путина. По его данным, это может произойти очень скоро.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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