Когда в Украине закончится война: известный астролог Влад Росс назвал дату

Влад Росс сделал заявление об окончании войны

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Международный астролог высшей категории астрополиттехнолог Влад Росс сделал заявление об окончании войны в Украине. Он предположил, что это произойдет уже в мае.

Об этом он сказал на ютуб-канале «Астротрофеномен».

Влад Росс отметил, что Украина может готовить удар по России на 9 мая, чтобы ликвидировать Путина и таким образом закончить войну. Однако он отметил, что президент Владимир Зеленский может и не решиться отдать такой указ.

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«Даже если 9 мая не будет этого удара. Но в мае мы перейдем к миру. Все идет к тому, что будет замораживание войны. Звезды говорят, что Сатурн — это замораживание конфликта, Овен — это война. И Сатурн входит в Овен», — сказал Влад Росс.