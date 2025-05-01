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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Когда в Украине закончится война: известный астролог Влад Росс назвал дату

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Влад Росс

Влад Росс сделал заявление об окончании войны

Международный астролог высшей категории астрополиттехнолог Влад Росс сделал заявление об окончании войны в Украине. Он предположил, что это произойдет уже в мае.

Об этом он сказал на ютуб-канале «Астротрофеномен».

Влад Росс отметил, что Украина может готовить удар по России на 9 мая, чтобы ликвидировать Путина и таким образом закончить войну. Однако он отметил, что президент Владимир Зеленский может и не решиться отдать такой указ.

«Даже если 9 мая не будет этого удара. Но в мае мы перейдем к миру. Все идет к тому, что будет замораживание войны. Звезды говорят, что Сатурн — это замораживание конфликта, Овен — это война. И Сатурн входит в Овен», — сказал Влад Росс.

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