Когда война в Украине сойдет на нет: известная астролог назвала месяц

Ольга Медвецкая уверена, что полноценная победа Украины в 2023 году еще не наступит.

Известная астролог назвала месяц, когда война в Украине сойдет на нет.

Ольга Медвецкая прогнозирует, что весной мы услышим первые колокольчики нашей победы. Однако астролог уверена, что полноценная победа Украины в 2023 году еще не наступит.

Об этом Медвецкая сообщила в интервью УНИАН.

"Весна в этом году действительно принесет события, которые можно назвать победными. Однако я не думаю, что это будет полное прекращение войны. Однако основные "дела" для победы будут сделаны как раз весной 2023 года", — сказала она.

Астролог добавила, что весной также ожидаются самые важные и масштабные события, однако, скорее всего, начиная с апреля.

Самые опасные даты в январе и феврале

По словам Медвецкой, в январе примерно 20 числа Россия может повторить попытку наступления. Также, по ее прогнозам, есть угроза президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В целом самые опасные дни этой зимой ориентировочно 20, 28-29 января, 5-15 февраля.

Напомним, астролог Влад Росс в интервью ТСН.ua также рассказал, что российский диктатор Владимир Путин умрет в 2023 году, но не собственной смертью. Президента России ликвидируют по заказу, а выполнит его человек из близкого окружения, его личной охраны.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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