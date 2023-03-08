Когда ВСУ пойдут в контрнаступление и что ждет Россию: таролог дала прогноз на конец марта и апрель

По ее словам, контрнаступление ВСУ состоится в конце марта или начале апреля. А в России придет время ярких прилетов.

Эксперты считают, что война в Украине подошла к критическому моменту и в ближайший месяц либо прекратится огонь, либо установится мир, либо масла в этот огонь подольют и ситуация ухудшится.

Таролог Елена Бюн рассказала, какой будет ситуация в Украине в конце марта и апреле.

По ее словам, учитывая поставку Patriot в Украину, ситуация в начале апреля будет держаться под контролем.

Бюн утверждает, что Украина стоит на пути кардинальных перемен в лучшую сторону. А ВСУ действительно скоро пойдут в контрнаступление.

"До конца марта будут наноситься жестокие удары по базам, складам оккупантов, а также будет прилетать на территорию РФ. ВСУ сейчас ведут усиленную подготовку робот, чтобы начать мощное контрнаступление. Кремль будет прилагать все усилия, чтобы украинские военные не пошли в контрнаступление. Они не хотят, чтобы захваченные территории были деоккупированы. Россия надеется нечестным путем эти территории оставить себе, но у нее, конечно же, не получится. Наше контрнаступление должно было произойти раньше, но немного затянулось. В России придет время ярких прилетов", – отметила таролог.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее полуфиналист 20-го сезона Международной битвы экстрасенсов Роман Шептицкий заявил, что март будет определяющим в плане дальнейших боевых действий.

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