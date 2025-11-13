Когда закончится война: астролог назвал сроки и условие

Астролог Влад Росс

Астролог Влад Росс озвучил единственное условие для окончания войны в Украине, подчеркнув, что без него «никакого затишья не будет». Это может произойти с вероятностью в 90% во время редкого астрологического события.

Об этом сообщает УНИАН.

По словам Росса, единственное условие завершения войны — смена власти в Москве.

«Я имею в виду смену премьер-министра Мишустина и Путина… Пока этого не произойдет, никакого затишья на войне не будет. Мало того, в России может быть объявлена всеобщая мобилизация в период февраля-марта 2026-го года. То есть, условие только одно — смена власти в Москве. Тогда может что-то измениться», — высказался астролог.

В то же время Росс обратил внимание на астрологическое событие, которое в истории не раз совпадало с кардинальными изменениями в России. Речь идет о соединении Сатурна и Нептуна, которое случается один раз в 36 лет

«Очень часто, когда они соединяются, происходит переворот в России. Есть четкие конкретные циклы. Вот сейчас они будут в феврале соединяться. Ждем переворота в Московской Федерации», — сказал астролог.

Он добавил, что всегда во время соединения Сатурна и Нептуна, в России определяется «совершенно новый курс партии, людей, которые находятся у власти».

«У них намечается оттепель, свержение путинского олигархического режима. И это не 50 на 50, а практически 90%, что должно так и быть», — отметил Росс.

Напомним, известная карпатская мольфарша Магдалена Мочиовски назвала период, когда, по ее прогнозам, может закончиться горячая фаза войны. Мочиовски отмечает число 4: «четыре года от начала полномасштабной войны, то есть речь идет о конце 2026 года». Она прогнозирует чередование спокойных дней с активной фазой, с обстрелами перед каждыми переговорами.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.