Когда закончится война в Украине: астролог назвал лучший и самый страшный сценарии

Влад Росс / © ТСН

Астролог Влад Росс считает, что если война в Украине не закончится до февраля 2026 года, то она продлится до 2029 года.

Об этом он сказал в комментарии ютуб-каналу «Астрофеномен».

Влад Росс отметил, что по худшему сценарию — война продлится до 2029 года.

«Перемирие в Украине наступит не раньше февраля 2026 года, когда Сатурн войдет в нулевой градус, а 16 февраля закончится год Змеи. Есть шанс, что горячая стадия закончится в то время. Если нет — может сбыться худший прогноз, когда война закончится в 2029 году. Я говорил, что если война не закончится в году Змеи, то она продлится до 2029 года», — подчеркнул астролог.

Ранее астролог Владимир Бадиян предсказал, что война в Украине может закончиться ориентировочно в конце 2026 года.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.