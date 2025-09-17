- Дата публикации
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 359
- Время на прочтение
- 1 мин
Когда закончится война в Украине: астролог назвал лучший и самый страшный сценарии
Астролог сделал новое предсказание, когда закончится война в Украине.
Астролог Влад Росс считает, что если война в Украине не закончится до февраля 2026 года, то она продлится до 2029 года.
Об этом он сказал в комментарии ютуб-каналу «Астрофеномен».
Влад Росс отметил, что по худшему сценарию — война продлится до 2029 года.
«Перемирие в Украине наступит не раньше февраля 2026 года, когда Сатурн войдет в нулевой градус, а 16 февраля закончится год Змеи. Есть шанс, что горячая стадия закончится в то время. Если нет — может сбыться худший прогноз, когда война закончится в 2029 году. Я говорил, что если война не закончится в году Змеи, то она продлится до 2029 года», — подчеркнул астролог.
Ранее астролог Владимир Бадиян предсказал, что война в Украине может закончиться ориентировочно в конце 2026 года.
Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.