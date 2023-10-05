Когда закончится война в Украине: астролог назвал решающий год

Астролог считает, что война в Украине не затянется еще на 5 лет.

Астролог Владимир Бадиян спрогнозировал, когда закончится война в Украине. Он считает, что 2024 станет решающим, однако противостояние с Россией не закончится и может продолжаться еще до 2027 года.

Об этом он сказал на ютуб-канале "Мой мир".

Астролог считает, что в октябре на поле сражения будут победы. Он прогнозирует, что если ВСУ до конца года выйдут к Азовому морю, то уже летом 2024 активная фаза боевых действий завершится.

"В начале зимы мы скорее всего выйдем к Азовому морю. Если это произойдет к Новому году, то к лету 2024 года боевые действия завершатся, если это будет позже — тогда война затянется до осени. Я не вижу, что война будет продолжаться еще 5 лет Максимум — до 2026-2027 года. Но острая фаза войны должна быть два года. Трудно предсказать точно, потому что все меняется. Горячая фаза войны может длиться еще год. Но 2024 год будет решающим. Именно в этом году откроются границы и начнут выпускать мужчин", — сказал астролог

Он считает, что вопрос с Россией будет длиться годами. Он прогнозирует, что после окончания войны новой не будет.

"Россия сейчас не хочет идти на переговоры, она хочет нас измотать. В РФ должен умереть какой-то важный человек, не факт, что это будет Путин. Возможно, Кадыров", — пояснил Владимир Бадиян.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, мольфарка Елена Стеценко рассказала, когда в Украине будет снято военное положение. По ее словам, этот вопрос будет решаться приблизительно до лета 2024 года.

Читайте также: