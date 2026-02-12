ТСН в социальных сетях

Когда закончится война в Украине: астролог назвал сроки

Астролог дал прогноз, когда закончится война в Украине.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Война России против Украины

Астролог Алакх Ниранжан считает, что война в Украине может закончиться еще в 2026 году, а именно — весной или к середине лета.

Об этом он сказал в комментарии ютуб-каналу «Мой мир».

Астролог отметил, что он считает, что война в Украине может закончиться уже к середине лета 2026 года.

«Срок окончания войны — середина лета. Это то, о чем мы говорили. Весной, скорее всего, война закончится. Нас ждет рождение и построение новой страны, новой Украины», — считает астролог.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

