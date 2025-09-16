Когда закончится война в Украине: астролог ошарашил датой

Астролог предсказал окончание войны / © Getty Images

Астролог Владимир Бадиян предсказал, что война в Украине может закончиться ориентировочно в конце 2026 года.

Об этом он сказал в комментарии ютуб-каналу «Астрофеномен».

Астролог отметил, что ранее он предсказывал, что война может закончиться весной. Однако сейчас все очень затянулось. Теперь он считает, что Россия продолжит боевые действия вплоть до конца 2026 года.

«Война может закончиться весной, в начале весны. И если весной не закончится — идет еще год. Это предсказание я сделал еще в 2022 году. Очень большая вероятность окончания войны была в 2023 году. Сейчас я думаю, что война может закончиться в конце 2026 в начале 2027 года», — сказал он.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.