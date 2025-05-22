Когда закончится война в Украине: астролог озвучил неутешительный прогноз

Война в Украине / © Associated Press

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Известный астролог Владимир Бадиян назвал дату окончания войны в Украине. Он считает, что есть низкая вероятность, что это произойдет в 2025 году.

Об этом он сказал в комментарии ютуб-каналу "Астрофеномен».

По мнению астролога, целью России в войне против Украины является восстановление СССР. Владимир Бадиян считает, что очень скоро роль США в мирных переговорах снизится. Вместо этого эту инициативу может перехватить Европа.

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«Европа очень сильно может повлиять на приостановление войны. Как по мне, это произойдет в 2026-2027 годах. То есть не 2025. Февраль-март 2027 года — тогда будет достигнуто перемирие или остановка боевых действий. Это может произойти в течение полутора лет. Большая вероятность, что весной 2026 года произойдет прекращение войны. Война на 90% может закончится до 2027 года», — сказал он.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.