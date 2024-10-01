Когда закончится война в Украине: астролог сделал неожиданное предсказание

Астролог Владимир Бадиян считает, что война России против Украины может закончиться в 2026 году. Что касается времени года, то это произойдет весной.

Об этом он сказал на ютуб-канале "Мой мир".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Владимир Бадиян считает, что война закончится неожиданно.

"Война закончится врасплох. Война должна закончиться весной. Там идет циклами. И еще с самого начала было видно, что она либо заканчивается через год, либо дальше идти. Если война не заканчивается весной — она будет идти еще год. По моим последним прогнозам, война закончится в 2026-2027 годах. В 2027 году это менее вероятно", - сказал он.

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