Когда закончится война в Украине: астролог удивила предсказанием о важном событии

Война в Украине

Реклама

Таролог, нумеролог и астролог Розалия Романова сделала предсказание о мире в Украине и попытки россиян захватить Покровск Донецкой области.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-каналу «Астротрофеномен».

Розалия Романова отметила, что россияне действительно постараются оккупировать Покровск, однако это будет сложно сделать. Таролог также предсказала возможность мирных переговоров.

Реклама

«Карта мира. Эта карта говорит, что на самом деле то, что в ноябре могут быть существенные договоренности о мире — это правда. То есть, скорее мир в Украине наступит, чем россияне захватят Покровск», — сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.