Когда закончится война в Украине: астрологи назвали год

В мае этого года будут проходить события, которые приведут Украину к победе над российской агрессией.

Такое мнение высказали астрологи Анна и Алексей Сухановы в комментарии УНИАН.

По словам астрологов, 17 мая в Украине начинается благоприятный подпериод Солнца, который, по их мнению, закончит эту войну победой Украины. Он продлится с 17 мая 2024 года по 5 марта 2025 года.

"17 мая 2024 года в Украине заканчивается сложный подпериод, который продолжался астрологически с 16 сентября 2021 года. Новый подпериод Солнца в гороскопе украинского государства на энергетическом плане убирает сферу врагов и проблем в натальной карте Украины. Можно даже сказать, что он ее выжигает. Параллельно с этим астрологическим подпериодом по основной карте Украины будут идти благоприятные астрологические периоды по годовой карте Украины, которые будут сменять друг друга практически до конца 2024 года", – говорят Сухановы.

С 28 апреля 2024 года по 25 июня 2024 года Украина войдет в более продуктивный период, который может привести к стратегическому перелому и освобождению территорий, как захваченных с 2022 года, так и с 2014 года. Однако в этот период потребуется больших усилий, отмечают эксперты.

"В годовой карте Украины в этот период наблюдаются аналогичные тенденции, которые были во время освобождения Харьковской области 2022 года. Хотя сейчас Украина официально не заявляет громко, как это было в прошлом году, о том, что готовится план наступательных действий, однако мы можем предположить, что такой план готовится. Возможно, масштабы этого плана поначалу рассчитываются в меньших масштабах, чем он может дать в итоге, как это было во время Харьковской операции", – добавили Сухановы.

Напомним, провидица из Прикарпатья София Семьянишин предсказала неожиданную победу Украины. Она отметила, что, возможно, в самой России что-нибудь случится такое, что кардинально повлияет на окончание войны.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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