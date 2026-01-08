Когда закончится война в Украине: астролог назвала решающие месяцы

Астролог назвала окна возможностей для окончания войны в Украине / © ТСН

Вопрос об окончании боевых действий остается самым актуальным для украинцев. Астролог Лилия Викулова в своем новом прогнозе объяснила, что искать конкретный день в календаре — бесполезное дело, но астрология позволяет увидеть периоды, когда шансы на мир самые высокие.

«Дату вам никто не назовет»

Викулова сразу же предупредила, что честность прогноза заключается в отсутствии конкретной даты.

«Дату вам никто не назовет. Это невозможно, невозможно. Это будет неправда… Есть окошки возможностей. Астрология показывает эти окна возможностей, сильные моменты, когда может быть что-то решено и уже решено окончательно» — заявила она.

Весна: «огненный» период и стабилизация

Первое важное окно открывается уже весной, но оно начнется не с переговоров, а с активных действий. Конец марта и первая половина апреля, по словам астролога, будут связаны с наступательными операциями или чем-то «жестким и огненным».

«Это не о мире, это не о том, что сели за стол переговоров. Это энергии силовые», — подчеркнула Викулова.

Впрочем, уже в мае ситуация может измениться. Эта луна выглядит в гороскопе как период завершения определенной фазы или стабилизации после сильных событий на фронте. Вероятность того, что война закончится или перейдет в фазу затишья именно в мае, астролог оценивает в 60%.

Осень: реальный договор

Наиболее благоприятное время для дипломатии и официального завершения конфликта наступит осенью. Викулова указывает на дату осеннего равноденствия — 20-21 сентября.

«Сентябрь может быть уже реальный договор, реальная договоренность», — прогнозирует она.

Если весной вероятность мира составляет чуть больше половины, то к осени астролог дает гораздо более высокие ставки.

«Сентябрь — это уже может быть ну процентов 80, я вот уверена, 80-90%», — подытожила Лилия Викулова.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасинкова сделала предсказание на 2026 год. Она подчеркнула, что война в этом году не закончится.