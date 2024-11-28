Когда закончится война в Украине: экстрасенс назвала год

Видаюча Ма считает, что война закончится уже в следующем году.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Таролог, астролог Видаюча Ма сделала предсказание о том, закончится ли война в Украине в 2025 году. Она отметила, что карты Таро говорят, что есть такая возможность.
Об этом она сказала в комментарии ютуб-канала "Мой мир".
Экстрасенса спросили о том, закончится ли война 2025 года. Она сделала расклад карт Таро и отметила, что есть такая вероятность.
"Ну все. Первая карта – это окончание войны. Карта "смерть" – это не плохо, это окончание войны и это не плохая карта, кстати", — сказала Видаюча Ма.
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