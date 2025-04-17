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Когда закончится война в Украине: экстрасенс рассказала о сроках
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Экстрасенс, таролог Видаюча Ма считает, что Трамп требует от Путина закончить войну уже этой весной.
Об этом она сказала в комментарии ютуб-канала «Мой мир».
Видаюча Ма считает, что Трамп требует от Путина закончить войну в ближайшее время.
"Да, причем он настаивает, чтобы это было очень быстро. Он поставил Путина в интересное положение", - сказала тарологиня.
Видаюча Ма отметила, что РФ и США могут вести переговоры о будущем Украины.
«Этот срок установлен, но он будет отодвигаться. Это не только о личном желании Трампа – он захотел и так случилось. Скорее всего, снова будут договариваться, что и кому будет принадлежать», — пояснила она.
Таролог отмечает, что Россия не согласится в конце войны весной 2025 года.
«Они это будут удалять, тянуть сроки, выставлять ультиматумы. Но потом перейдут на другую позицию. Они могут между собой вести переговоры, обещая Трампу что-то. Они будут хитрить», — сказала экстрасенс.