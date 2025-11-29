Когда закончится война в Украине: главная ведьма дала ошеломительный прогноз

Мария Тихая, которую называют главной ведьмой Украины, составила прогноз о завершении войны / © ТСН

Реклама

К чему приведут нынешние попытки провести переговоры о завершении войны в Украине и когда могут закончиться боевые действия — о своем видении ситуации, опираясь на собственные ритуалы, рассказала в комментарии для ТСН.ua Мария Тихая, которую называют главной ведьмой Украины.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

«Три месяца назад я предсказывала, что в ноябре будет возвращение к вопросу переговоров. В ноябре Америка будет склонять Украину и Россию к встрече. Все закончится тем, что Россия и Украина будут проводить переговоры. Выпадает (на картах) семерка. А семерка в игральных картах — это свидание, встреча. Соответственно, я предполагаю, что до нового года точно не будет. И мы не говорим о том, что встретятся Владимир Путин и Владимир Зеленский. Но говорим о том, что встреча российской и украинской делегаций будет точно. Я считаю, что это будет конец января — начало февраля. У меня прогнозы сбываются на 90%», — говорит Мария Тихая.

Реклама

Когда закончится война в Украине

На этот вопрос Мария Тихая ответила так: «Я пока не вижу завершения войны в Украине. Карты видят заморозку. Завершения не видят. На картах выпадает вероятность того, что в 2026 году предстоит попытка заморозки. А к 2027 году — завершение. Но я пока не возьмусь конкретно, четко подтверждать эту информацию, потому что это была просто игра с картами. Потом я на картах проверила, сколько мне будет лет. Карты четко показали. Все сводится к тому, что война закончится в 2027 году, а в 2026 — что-то похожее на паузу. Возможны процессы подписания, бюрократии. Пока не выпадает процесс завершения, а заморозки».

Ракетные атаки и обстрелы Украины

По словам Марии Тихой, когда она выясняет, какими могут быть обстрелы Украины, то ей на картах выпадает крестовый туз.

«Это — Киев, Харьков, Днепр. Накануне прилета по Тернополю выпадал пиковый туз. Это означало, что люди могут погибнуть. То есть обстрелы продолжаются. Кроме того, был сон в начале декабря, касательно 3 декабря и возможного обстрела Киева. Посмотрим, как будет», — говорит она.

При этом не исключает, что в опасности может находиться центр Киева: «Карты показывают Печерск, центр Киева. Ракеты могут залетать через левый берег. Есть опасность для ТЭЦ, куда прилетало в начале войны. Это возможно в декабре — начале января».

Реклама

Что остановит Путина

На этот вопрос Мария Тихая отвечает одним словом: «Смерть!».

«Такие люди, как Путин, Сталин, Гитлер будут существовать всегда. Умрет Путин — будет другой. У Путина есть кармическая задача, и пока он ее не выполнит, он не умрет. К сожалению. У меня есть кармическая задача — говорить во время войны, предсказывать прилеты. У каждого есть своя задача, и пока человек не отработает ее, он не умрет. Будет ли он долго жить, пока нет прогнозов. Я думаю, что мне приснится», — говорит она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что победительница «Битвы экстрасенсов» шокировала предвидением завершения войны в Украине. По ее мнению, «план прекращения войны» — это ширма для распределения мира.