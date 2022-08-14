Когда закончится война в Украине и кто победит – прогноз-предсказание от Елены Куриловой

Известная украинская провидица Елена Курилова сделала расписание и предусмотрела окончание войны.

Она заявила, что сейчас каждый может помочь и приблизить победу, сообщает "Униан".

"Я сказала, что день летнего солнцестояния проявит будущее, и я не увидела добра. Расписание было такое кровавое, нехорошее. А теперь я буду ждать 1 ноября. Хэллоуин ночью я буду делать расписание". – сказала Курилова.

Она добавила, что победа будет за Украиной, но она будет очень сложна и с большими жертвами.

"Победа будет, но она будет очень-очень сложна и очень большими силами, и очень большими жертвами. И от нашего ума, и от наших сердец, и от нашего добра зависит, как мы это можем пережить. Но жить нужно – нужно жить для детей своих, для внуков и для будущего. Меня нужно понять: не нужно, как говорится, навивать беду, наплаковать, наныть... Нужно работать на победу", — отметила провидица.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, военное положение и мобилизацию в Украине продлят еще на 3 месяца.

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