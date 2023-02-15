Когда закончится война в Украине и умрет Путин: пророчество карпатского мольфара

Мольфар считает, что война России против Украины продлится еще два года.

Известный карпатский мольфар Василий Юращук считает, что в марте 2023 года умрет Путин, однако после смерти диктатора война России против Украины будет продолжаться.

Об этом он рассказал в интервью ютуб-каналу ProUA.

Карпатский мольфар Василий Юращук рассказал, что переломным моментом в войне против Украины может стать 22 марта 2023 года. Именно в этот день украинцы ощутят облегчение.

"Есть 33 шамана у Путина. Между ними есть один большой такой, как Ванга. Злая сила в Путина вселилась", — говорит мольфар.

Василий Юращук отметил, что даже после смерти Путина война не закончится, а, вероятно, продлится еще два года.

"Весной Путин умрет. Будет еще немного война после его смерти, где-то еще два года это будет тянуться, но Украина победит, а Россия распадется", — отметил мольфар.

Карпатский провидец подчеркнул, что Зеленского украинцы переизберут на второй срок.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астролог Влад Росс спрогнозировал, что уже скоро украинские военные начнут контрнаступление по всем направлениям, и в 2023 году территория Украины может быть зачищена от российских оккупантов.

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