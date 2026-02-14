Исследователь мистических учений Игорь Мехеда прогнозирует, что в год Огненной Лошади ход событий в Украине будет крайне стремительным. / © ТСН

После 17 февраля, после того, как наступит год Огненной Лошади по восточному календарю, развитие событий, связанных с войной в Украине, может быть очень стремительным — такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал исследователь мистических учений Игорь Мехеда.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

«Огненная Лошадь — очень интересный знак», — говорит Игорь Мехеда и отмечает, что нужно отделять прошлые годы Коня, которыми были такие сложные, как 1942, 1990 и 2014.

«Конь в общей сложности — это воинственное животное. Рыцари, козаки воевали на конях. Лошадь — это животное, которое очень быстро двигается. Она задает столь большую скорость, что мы, возможно, можем не успевать следить за новостями. Не исключено, что эти новости могут превосходить возможности нашего разума. В течение года возможны такие сути, что мы еще не успеем „переварить“ утренние новости, как появятся не менее важные дневные», — говорит он.

По словам Игоря Мехеды, год именно Огненной Лошади бывает раз в 60 лет. То есть до этого таким был 1966 год.

«Тогда в Китае началась так называемая культурная революция — китайцы уничтожали все интересное, чем владели. Речь шла о картинах, статуях и прочем. Затем пришло понимание, что было уничтожено много культурного наследия, и это было ошибкой. Кроме того, в 1966 году во многих странах начались восстания против колониальных властей. Очень многие страны в Африке и Южной Америке хотели получить независимость. Достигали этого военным путем. Все конфликты были удачными. Было очень много стихийных локальных бедствий», — говорит Игорь Мехеда.

И добавляет, что в целом Огненная Лошадь считается неконтролируемой силой, действия которой непредсказуемы.

Кроме того, Мехеда отмечает, что 17 февраля, когда наступит новый год по китайскому календарю, также произойдет солнечное затмение.

«Считается, что это затмение повлияет на весь мир в течение года. Могут произойти непредсказуемые политические перемены. Год может быть бурным. В то же время нам этот год может дать шанс найти решение и остановить боевые действия, направить моменты в пользу Украины. Я думаю, что в этом году будет найдено решение о завершении войны в Украине», — предполагает Игорь Мехеда.