Когда закончится война в Украине: известная мольфарка назвала дату

Война в Украине

Реклама

Известная мольфарка Магдалена Мочиовски предвидела, что война в Украине может закончиться в 2026 году.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-канала Мой мир.

Магдалена Мочиовски вспомнила, что еще в начале полномасштабного вторжения она предполагала, что война может длиться четыре года.

Реклама

«Я свою позицию не меняю, как я видела четверку, так и вижу. В 2022 году я видела четверку. Значит, окончание будет в 2026 году», — сказала она.

Также мольфарка отметила, что даже после окончания войны всегда будет существовать риск того, что РФ снова нападет.

«Только тогда, когда Российская Федерация исчезнет с Земли, эта вероятность пропадет», — сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.