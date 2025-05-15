Когда закончится война в Украине: известный астролог назвал дату

Влад Росс

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Известный астролог Влад Росс рассказал, когда кончится война в Украине. Он назвал две вероятные даты.

Об этом он сказал в комментарии ютуб-канала «Астротрофеномен».

Влад Росс считает, что США и Китай будут давить на Путина с требованием закончить войну в Украине, однако российский диктатор будет уклоняться от этого предложения.

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«Война закончится либо в мае 2025 года, либо в конце этого года», — сказал Влад Росс.

Он также считает, что война в Украине закончится на наших условиях, поскольку у России уже скоро возможен государственный переворот. Астролог также считает, что Украина может вернуться к границам 1991 года, правда, не сразу.

«России просто не будет, а мы будем», — сказал Влад Росс.

Он отметил, что 15 и 25 мая важные даты для Украины. Астролог также считает, что новый Папа Римский приедет в Украину.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.