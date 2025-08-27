Когда закончится война в Украине: известный астролог шокировал предсказанием

Влад Росс

Известный украинский астролог Влад Росс предсказал, что в сентябре 2025 года Украина может пойти в контрнаступление. Он отметил, что Трамп хочет, чтобы война закончилась до 1 октября.

Об этом он сказал в комментарии ютуб-каналу Астрофеномен.

«Дедлайн — 1 сентября. Далее нас будут вооружать до зубов. Контрнаступление может начаться уже в сентябре. Не зря Трамп сказал, что невозможно выиграть войну, если ты постоянно защищаешься, надо атаковать. А Крымский мост может быть уничтожен именно в сентябре», — сказал Влад Росс.

Астролог считает, что поскольку Трамп грезит о Нобелевской премии мира, то он будет делать все, чтобы война в Украине закончилась 1 октября. Он добавил, что Россия вероятно не хочет заканчивать войну, однако ее экономика находится в плохом состоянии.

«Может и хорошо, что они не заканчивают войну, потому что к весне следующего года Россия может прекратить существование», — сказал он.

