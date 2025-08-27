- Дата публикации
Астрология
446
Когда закончится война в Украине: известный астролог шокировал предсказанием
Известный астролог считает, что если Россия не согласится закончить войну против Украины, то агрессорка столкнется с последствиями.
Известный украинский астролог Влад Росс предсказал, что в сентябре 2025 года Украина может пойти в контрнаступление. Он отметил, что Трамп хочет, чтобы война закончилась до 1 октября.
Об этом он сказал в комментарии ютуб-каналу Астрофеномен.
«Дедлайн — 1 сентября. Далее нас будут вооружать до зубов. Контрнаступление может начаться уже в сентябре. Не зря Трамп сказал, что невозможно выиграть войну, если ты постоянно защищаешься, надо атаковать. А Крымский мост может быть уничтожен именно в сентябре», — сказал Влад Росс.
Астролог считает, что поскольку Трамп грезит о Нобелевской премии мира, то он будет делать все, чтобы война в Украине закончилась 1 октября. Он добавил, что Россия вероятно не хочет заканчивать войну, однако ее экономика находится в плохом состоянии.
«Может и хорошо, что они не заканчивают войну, потому что к весне следующего года Россия может прекратить существование», — сказал он.
Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.