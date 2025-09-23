- Дата публикации
- Астрология
- 200
- 1 мин
Когда закончится война в Украине: известный астролог удивил предсказанием
Астролог предсказал окончание войны в Украине.
Известный астролог Влад Росс рассказал, когда может закончиться война в Украине.
Об этом он сказал в комментарии ютуб-каналу «Астрофеномен».
Влад Росс отметил, что с точки зрения астрологии было несколько дат, когда война приближалась к концу.
«Все могло закончиться еще в мае. Второй вариант — 1 сентября. Следующий вариант — это февраль 2026 года. Это — последний шанс закончить или заморозить войну в Украине. У нас есть хорошая тенденция выйти на мирный план», — сказал он.
Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.