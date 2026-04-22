Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Астрология
396
3 мин

Когда закончится война в Украине: известный астролог Влад Росс назвал дедлайн

У войны в Украине несколько дедлайнов — астролог Влад Росс назвал возможные даты.

Фото автора: Игорь Серов Игорь Серов
Прогноз астролога Власть Росс

Астролог Влад Росс назвал сценарии завершения войны России против Украины / © ТСН

Война в Украине имеет несколько дедлайнов и один из них, дедлайн горячей фазы, может наступить уже в сентябре 2026 года — такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал известный астролог Влад Росс, опираясь на выводы своего исследования.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Но, по его словам, существует и другая, более гарантированная дата окончания войны. О ней Росс говорит более уверенно.

«Цикл Юпитера заканчивается в конце 2029 года, поэтому крайний срок, даю голову на отсечение, мирные договоренности могут быть подписаны в 2029 году. Это крайний срок. Но есть еще сентябрь 2026 года. Могут возобновиться переговоры в середине сентября, до конца сентября», — говорит Влад Росс.

При этом он не исключает, что в августе 2026 года возможна гибридная провокация России против балтийских стран.

Возвращаясь к вопросу войны России против Украины, астролог говорит, что не исключается вариант объявления всеобщей мобилизации в России.

«Или они объявляют общую мобилизацию, после чего последует свержение Путина. Или не объявляют, после чего посыплется их фронт. Мой прогноз: в сентябре-октябре мы можем обрушить фронт оккупантов и начать выходить к границам 1991 года и к Крымскому перешейку. Поэтому у россиян цугцванг (шахматный термин, означающий положение, когда любой ход игрока ухудшает его позицию — Ред.): либо объявление всеобщей мобилизации, либо разрушение их власти», — говорит Росс.

Война в Украине и обстрелы: каков прогноз

На этот вопрос Росс отвечает так: «Есть такие неблагоприятные даты как 22 и 23 апреля 2026 года. Далее — 29 и 30 апреля, 7 и 8 мая».

При этом он добавляет, что возможности для перемирия были в феврале и марте 2026 года.

«Как только начался апрель, то переговоров нет», — говорит Росс.

«Но я «железно» гарантирую, что как только начнется период Сатурна, в 2030, точно никакой войны не будет. Период Юпитера начался в сентябре 2021 года. Россия тогда на нас не напала, но было принято решение напасть, это предполагали известные издания. Период ужасного Юпитера, находящегося в «доме смерти» (астрологический термин), разрушений, войны заканчивается в ноябре-декабре 2029 года», — говорит Росс.

Резюмируя, он добавляет, что, по его мнению, сейчас не нужно соглашаться на условия призрачного мира.

«Мы можем выиграть гораздо больше в техническом плане в ближайшее время. Во-первых, по Москве может лететь баллистика, у нас роботы могут воевать и брать в плен оккупантов. У россиян может посыпаться фронт. Я знаю из своих источников, что сейчас не тот момент, когда следует заканчивать. Сейчас на войне — переломная ситуация, Украина постепенно перехватывает инициативу. Возможно, в августе мы снова войдем в какую-нибудь российскую область. Осенью мы увидим, как будет трещать российский фронт», — говорит Влад Росс.

Напомним, ранее сообщалось о том, что астролог предсказал дату, когда начнется Третья мировая война. Астролог считает, что мировая война может начаться уже через два года, он убежден, что этого пока невозможно отсрочить.

