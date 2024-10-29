Когда закончится война в Украине: известный астролог Влад Росс удивил предвидением

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Известный астролог Влад Росс считает, что война в Украине может завершиться весной 2025 года. Однако если этого не произойдет, то боевые действия будут продолжаться до 2029 года.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

Влад Росс считает, что Россия не хочет идти на мирные переговоры, ведь не привлекала бы для войны против Украины войска Северной Кореи.

"Быстро завершить войну может, вероятнее всего, Дональд Трамп, если у него состоится инаугурация президента. Хотя я в этом сомневаюсь", – считает Влад Росс.

Астролог считает, что война может завершиться весной 2025 года.

"Единственный шанс завершить войну – весна 2025 года. На этот период намечены и выборы в Украине. В крайнем случае они будут в октябре. Но если в мае 2025 года война не закончится, то она продлится до 2029 года", – сказал Влад Росс.

Напомним, известный астролог Влад Росс предупредил украинцев об обстреле.

Читайте также: