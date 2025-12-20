ТСН в социальных сетях

Когда закончится война в Украине: известный астролог Влад Росс указал на «сильную» примету

Завершению войны России против Украины может предшествовать именно это явление, наблюдавшееся в стране-агрессорке — так считает астролог.

Игорь Серов
Прогноз астролога Власть Росса

Астролог Влад Росс считает, что падение елок в России может оказаться важной отрицательной для нее приметой. / © ТСН

После того, как в ряде российских городов, включая Москву (а также в Саратове, Курске и Белгородщине), упали новогодние елки на центральных улицах, это прокомментировали тысячи украинцев и вспомнили, что именно такое, на первый взгляд, малозначимое явление может оказаться важным признаком. Мол, для России это плохой знак, а для Украины, наоборот — очень хороший.

