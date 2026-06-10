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- Астрология
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Когда закончится война в Украине: победительница "Битвы экстрасенсов" назвала две даты
Таролог Яна Пасынкова сделала предсказание об окончании войны в Украине. Она рассказала, что существует два сценария: один положительный, другой — нет.
Победительница «Битвы экстрасенсов» Яна Пасынкова считает, что война в Украине может закончиться или летом 2026 года, или весной 2028 года.
Об этом она сказала на своем ютуб-канале.
Экстрессенска отметила, что есть две даты окончания войны в Украине. Первая — это лучший сценарий. Он предусматривает, что активные боевые действия закончатся в июне-августе 2026 года. Второй, худший сценарий, — аж весной 2028 года.
Она отметила, что если кто-то «один» откажется заканчивать войну в Украине летом 2026 года, то вероятно мира не будет вплоть до пасхи 2028 года.
«Такое себе», — подчеркнула таролог Яна Пасынкова.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.