Когда закончится война в Украине: победительница "Битвы экстрасенсов" назвала две даты

Таролог предсказала окончание войны в Украине / © ТСН

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Победительница «Битвы экстрасенсов» Яна Пасынкова считает, что война в Украине может закончиться или летом 2026 года, или весной 2028 года.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Экстрессенска отметила, что есть две даты окончания войны в Украине. Первая — это лучший сценарий. Он предусматривает, что активные боевые действия закончатся в июне-августе 2026 года. Второй, худший сценарий, — аж весной 2028 года.

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Она отметила, что если кто-то «один» откажется заканчивать войну в Украине летом 2026 года, то вероятно мира не будет вплоть до пасхи 2028 года.

«Такое себе», — подчеркнула таролог Яна Пасынкова.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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