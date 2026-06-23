ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
166
Время на прочтение
1 мин

Когда закончится война в Украине: победительница «Битвы экстрасенсов» назвала год, когда наступит мир

Известная таролог сделала предсказание об окончании войны в Украине. Она назвала год, который станет мирным.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Экстрасенс рассказала, когда закончится война

Экстрасенс рассказала, когда закончится война

Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасинкова предсказала окончание войны в Украине. Она отметила, что уже 2028 год будет мирным.

Об этом она рассказала на своём YouTube-канале.

Таролог отметила, что 2026–2027 годы в Украине будут сложными и из-за нехватки рабочей силы. Однако она подчеркнула, что всё изменится уже в 2028 году.

«Мир 2028 года. Наша сила 2028 года. То есть вот такая уже абсолютно спокойная ситуация», — отметила она.

Яна Пасинкова отметила, что 2028 год может стать абсолютно спокойным годом для Украины и что именно мир решит большинство нынешних проблем в стране.

Ранее исследовательница тонких миров ОУ_РА сделала предсказание об окончании войны в Украинеи назвала территории, которые сможет вернуть наше государство.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
166
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie