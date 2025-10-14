Когда закончится война в Украине: победительница "Битвы экстрасенсов" шокировала предсказанием

Война в Украине / © Getty Images

Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова шокировала предсказанием об окончании войны в Украине.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова заявила, что уже якобы есть готовый документ об окончании войны в Украине. Она убеждена, что это может произойти уже в ближайшие 8 месяцев.

«Никому не известен. Почти никому недоступен какой-то документ о мире. Причем это выглядит, как не перемирие, не переговоры, а мир, восстановление. Что по датам и срокам. Считаем ближайшие 8 месяцев. Дату мы пишем 6, 9, 21, 22 числа. А там посмотрим», — сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

