Когда закончится война в Украине: победительница "Битвы экстрасенсов" шокировала предсказанием

Террологиня сделала новое предсказание об окончании войны в Украине.

Яна Пасынкова

Яна Пасынкова

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова рассказала, когда может закончиться война в Украине.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Таролог отметила, что война в Украине будет заканчиваться поэтапно. Какая-то ее часть может закончиться до конца 2026 года.

"Интересный ответ: какая-то часть войны закончится до 2026 года, но после этого года война продолжится. Не будет одного дня победы, будет поэтапно заканчиваться война", - сказала Яна Пасынкова.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

