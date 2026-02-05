ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
411
Время на прочтение
1 мин

Когда закончится война в Украине: победительница "Битвы экстрасенсов" шокировала предсказанием

Таролог сделала предсказание, когда закончится война в Украине.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Яна Пасынкова

Яна Пасынкова

Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова объяснила, что вероятно Украина готова подписать мирные договоры с Россией.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Таролог озвучила даты, когда может быть заключен мирный договор.

«Даты назначены — 4, 6, 8, 12. Это может быть дата или даты. То есть это будет не за один раз сделано. Это — даты каких-то ключевых важных переговоров. Последствия такого соглашения для Украины: восстановление, победа, сила, переосмысленность. А это соглашение — это только процесс», — отметила Яна Пасынкова.

Таролог убеждена, что в будущем у Украины все будет хорошо.

Ранее Яна Пасынкова назвала город, после оккупации которого Россия хочет закончить войну.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Дата публикации
Количество просмотров
411
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie