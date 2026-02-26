ТСН в социальных сетях

Когда закончится война в Украине: победительница "Битвы экстрасенсов" шокировала предсказанием

Экстрасенска сделала предсказание о сроках окончания войны в Украине. Она сделала неутешительное предсказание о мирном соглашении.

Вера Хмельницкая
Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова предсказала, что война в Украине может продлиться еще год.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Таролог считает, что мирное соглашение действительно будет заключено, но оно будет невыгодно Украине.

«Действительно, в этом году может быть мирное соглашение. Не мир, а мирное соглашение. Это разные вещи. Но даже полгода не пройдет, как мы с вами почувствуем такие не очень хорошие последствия, если это произойдет. То есть мы увидим, что с этими тварями просто невозможно заключать никакие соглашения», — сказала она.

Яна Пасынкова отметила, что война в Украине еще может длиться год.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

