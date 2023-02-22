Когда закончится война в Украине: прогноз гуцульской мольфарки

Мольфарка предупредила украинцев об опасности в феврале-марте, но и спрогнозировала неудачи для РФ.

Когда может закончиться война в Украине – своим предвидением поделилась гуцульская мольфарка Мария и предупредила, что ближайшие месяцы будут тяжелыми.

Об этом мольфарка рассказала для YouTube-канала "Гуцулендия".

Мария не исключила, что в феврале и марте на фронте может произойти какое-то решающее сражение.

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"Еще не скоро. Оно постепенно будет (окончание войны – ред.). Хуже всего будет – этот февраль и март. Украина выиграет, но это будет что-то такое от природы", – рассказала мольфарка.

Она допустила, что российские войска могут попытаться захватить еще больше украинских территорий.

"Может быть такое, что могут они планировать одно. Может, это все и не осуществиться. Может так произойти в один день, что это может все взорваться. Они планируют одно, а делается другое, потому что не может быть это все так точно", – рассказала Мария.

По ее словам, России не нужны украинцы, а только территории государства, чтобы наживаться на них.

Однако мольфарка полагает, что планы окупантов не будут воплощены в жизнь. Более того, Россия может вообще исчезнуть с карты мира как государственное образование.

Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал, что Россию будет ждать полное поражение уже в марте-апреле 2023 года.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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