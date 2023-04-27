Когда закончится война в Украине: шаманка назвала точную дату

Экстрасенс и шаманка Сейраш рассказала, когда закончится война в Украине.

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По ее словам, смерть Путина не обязательно будет означать, что боевые действия в Украине прекратятся. Ведь не исключено, что новый "царь" России будет проводить политику своего предшественника. Шаман подчеркнула, что война закончится не благодаря каким-либо событиям в РФ, а благодаря титанической работе наших военных.

Сейраш назвала три варианта развития событий – в зависимости от того, как успешно проведут контрнаступление ВСУ.

"Если весной все будет продолжаться очень хорошо, то уже в середине лета мы увидим невероятный результат, который поставит РФ в тупик, и мы в шоколаде. Дальше переговоры", – назвала самый удачный вариант окончания войны в Украине шаманка.

Второй сценарий предполагает все то же примерно с хорошим результатом, но осенью, ближе к холодам.

По третьему сценарию Сейраш, война затянется и продлится как минимум до весны 2024 года.

"Если будут наши правильно действия, поддержка наших западных партнеров у нас есть все шансы увидеть в этом году финишную прямую", – подытожила шаманка.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее шаманка Сейраш рассказала о том, что ждет Украину в мае.

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