Когда закончится война в Украине: таролог сделала прогноз, сможет Трамп договориться о мире

Таролог Natalis Domini сделала расклад карт и увидела когда закончится война и что ждет Украину. По ее словам, карты Таро показали активную работу американского президента Дональда Трампа в направлении окончания войны, и по завершении выпала карта Мир.

Об этом Natalis Domini рассказала в комментарии УНИАН.

Эксперт подчеркнула, что Трамп очень хочет войти в историю миротворцем.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

"Обещание Дональда Трампа завершить войну за сутки было для многих украинцев как глоток свежего воздуха. Каждый хочет мирного неба над головой и ждет, когда закончится война, но она продолжается", — говорит аролог и эксперт по жизненным стратегиям Natalis Domini.

Эксперт разложила Таро и увидела, когда закончится война и что ждет Украину. По ее словам, карты показали активную работу Трампа в направлении окончания войны, и по завершению выпала карта Мир:

"Поэтому, так или иначе – окончание войны будет", — сказала Natalis Domini.

По ее словам, Трамп считает себя сильным лидером, который любой целью хочет прекращения огня в Украине. Эксперт говорит, что он доведет дело до конца, потому что очень хочет войти в историю как миротворец.

Конкретных дат тарологиня не назвала, но предположила, что эти события наступят во второй половине 2025 или первой половине следующего года, если процесс затянется.

Более того, когда закончится война в Украине, эксперт увидела и положение нашего государства. В расписании выпали перевернутые Любовники, а это, по словам таролога, свидетельствует о том, что Украине придется пойти на уступки, и это будет сделано не очень охотно.

"Нам давали кредиты, а кредиты всегда нужно отдавать, и американцы могут получить то, чего захотят", – говорит Natalis Domini.

Она также предположила, что, вероятно, Украине еще придется пойти на территориальные уступки. Но она не видит "ничего апокалиптического".

Напомним, экстрасенко Яна Пасинкова ранее предусмотрела , согласится ли Россия на полное перемирие с Украиной.

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