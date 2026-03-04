ТСН в социальных сетях

Когда закончится война в Украине: таролог шокировала предсказанием

Таролог сделала предсказание о мирных переговорах и готова ли Россия заканчивать войну против Украины.

Война в Украине

Война в Украине / © Getty Images

Таролог Татьяна Васильевна рассказала, что война России против Украины может длиться еще год. Она считает, что в ближайшее время мирные переговоры не принесут результатов.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-каналу «Мой мир».

Таролог отметила, что Россия не планирует останавливать войну против Украины. Сейчас агрессор пытается торговать украинскими территориями.

«Март, апрель, май — будет очень много переговорного процесса. Будет торговля украинскими ресурсами, недрами, территориями. Летом все продолжается. Очень много разговоров, но чтобы были конкретные действия — карты этого не видят. Я уже говорила, что будет подписан не один договор. Но настолько много разговоров, что я не вижу, что договор будет выполнен. До года у России еще будет возможность воевать», — сказала таролог Татьяна Васильевна.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

