Когда закончится война в Украине: таролог шокировала предсказанием о планах Путина

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика - не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Таролог Видаюча Ма рассказала, планирует ли российский диктатор Путин воевать с Украиной до конца 2025 года.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-канала "Мой мир".

Таролога спросили, планирует ли российский диктатор воевать до конца 2025 года.

"Он намерен завершить войну раньше. Это не до конца 2025 года. Причем он уверен, что своей победой. Так он считает", — сказала она.

Видаюча Ма отметила, что переговоры будут, однако Путин захочет очень много, что будет не выгодно другим. Теролог отметила, что после манипуляций РФ все попытки договориться могут провалиться.

"Переговоры будут. Но они начнутся, но не завершатся. Они будут очень хитрые. Это не в нашу пользу, это хитрые планы, которые они выстраивают. Путин их захочет вернуть в свою пользу", — сказала она.

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