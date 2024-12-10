Комментарий Зеленского о снижении мобилизационного возраста и ситуации в Торецке: главные новости ночи 10 декабря 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Торецке враг установил контроль над терриконами шахты "Центральная" — военный обозреватель Читать далее –>
- РФ за что отвечать перед людьми в Сирии — Госдеп США Читать далее –>
- Войска КНДР все еще находятся в Курской области и готовы вступить в бой — Пентагон Читать далее –>
- Зеленский прокомментировал идею снижения призывного возраста украинцев Читать далее –>
- Я сказал президенту Трампу, что Путин боится только его и, возможно, Китая — Зеленский .
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