Категория
Астрология
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Комментарий Зеленского о снижении мобилизационного возраста и ситуации в Торецке: главные новости ночи 10 декабря 2024 года

Комментарий Зеленского о снижении мобилизационного возраста и ситуации в Торецке: главные новости ночи 10 декабря 2024 года

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о снижении призывного возраста / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В Торецке враг установил контроль над терриконами шахты "Центральная" — военный обозреватель Читать далее –>
  • РФ за что отвечать перед людьми в Сирии — Госдеп США Читать далее –>
  • Войска КНДР все еще находятся в Курской области и готовы вступить в бой — Пентагон Читать далее –>
  • Зеленский прокомментировал идею снижения призывного возраста украинцев Читать далее –>
  • Я сказал президенту Трампу, что Путин боится только его и, возможно, Китая — Зеленский .

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

На что должна пойти Россия? Желательно на три буквы — Зеленский

На что должна пойти Россия? Желательно на три буквы — Зеленский

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация