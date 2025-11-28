Кому из китайских знаков 28 ноября повезет в любви: шестерка фаворитов дня

Китайский гороскоп / © AP

Пятница, проходящая под влиянием Металлического Быка, обещает спокойствие и стабильность в отношениях. В сочетании с Луной Огненной Свиньи и годом Деревянной Змеи этот день способствует откровенным разговорам, теплым чувствам и жестам, которые имеют настоящее значение. Астрологи отмечают: 28 ноября станет временем, когда шесть знаков животных почувствуют усиленную любовную и эмоциональную удачу.

Бик

Вы находитесь в центре энергии дня — столб Металлического Быка усиливает вашу уравновешенность и внутреннюю силу. Люди будут реагировать на ваше присутствие спокойнее и теплее, чем обычно. Возможны знаки внимания, которые будут иметь конкретный подтекст: сообщение, приглашение или искренний жест. День акцентирует на любви, основанной на уважении и ощущении безопасности.

Свинья

Ваша эмоциональная мягкость делает вас привлекательными в лучшем смысле. Люди легко открываются перед вами, потому что чувствуют искренность и отсутствие масок. Для тех, кто в отношениях, день принесет легкую близость без драм. Одинокие могут неожиданно встретить человека, с которым будет комфортно уже с первого разговора. Энергия дня способствует чувствам, которые развиваются ровно и естественно.

Змея

Ваша интуиция сильно обострится. Вы хорошо чувствуете, кому можно доверять, а кому — нет. Это делает ваши слова уверенными, но не резкими, и именно такой баланс притягивает окружающих. Возможно появление симпатии со стороны того, кто ценит вашу честность и глубину. Отношения, которые развиваются сегодня, будут иметь стабильный фундамент.

Щур

Ваши мысли и намерения наконец-то могут перейти в действие. День усиливает ваш природный шарм, и люди чувствуют это даже на расстоянии. Может появиться внезапная откровенность в разговоре, на которую вы не рассчитывали, или нежный жест от того, кто давно наблюдает со стороны. Удача работает через естественность и искренность.

Конь

Вы сегодня необычно уравновешены. Эта заземленная энергия поможет вам сосредоточиться на важном и лучше понять эмоции тех, кто рядом. Возможно прояснение ситуации в отношениях или получение поддержки, которую вы давно ждали. Успех в любви проявится в простом, но очень честном взаимодействии.

Коза

Ваше сердце становится более открытым, и это привлекает именно тех людей, которые способны дать тепло, а не поверхностное внимание. Одиноким стоит обратить внимание на неспешные знакомства: они могут иметь потенциал. В отношениях возрастет ощущение взаимной поддержки и тихого понимания без лишних слов.

Напомним, астрологи предупредили, что 28 ноября — день, когда легко стать жертвой агрессии и мошенничества, но, прислушавшись к рекомендациям звезд, можно этого избежать.