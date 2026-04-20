Кому-то откроется дверь, а кто-то потеряет иллюзии: гороскоп на неделю 20–27 апреля

Оракул Ленорман / © Pixabay

Неделя проходит под влиянием карт Ключ — Лиса — Солнце. Это комбинация возможностей, проверки на внимательность и в итоге — положительного результата.

В начале откроется новая дверь или появится шанс. Но важно не попасть в ловушку иллюзий или манипуляций.

Тот, кто сможет отличить правду от игры, получит максимум.

Овен

Перед вами откроется новая возможность.

Важно не торопиться и проверить все условия.

Телец

Неделя принесет прояснение.

Вы поймете, что было правдой, а что — нет.

Близнецы

Активные коммуникации и новости.

Возможны предложения, которые следует внимательно оценить.

Рак

Эмоциональные ситуации могут сбивать с курса.

Не доверяйте только ощущениям — смотрите на факты.

Лев

Сильная неделя для достижений.

Есть шанс получить результат или признание.

Дева

Важно не втягиваться в чужие игры.

Сохраняйте нейтральность и холодный ум.

Весы

Возможен выбор между двумя вариантами.

Не все будет таким, как кажется на первый взгляд.

Скорпион

Неделя разоблачений.

То, что было скрыто, станет очевидным.

Стрелец

Появится шанс изменить ситуацию.

Действовать нужно обдуманно.

Козерог

Важные решения в профессиональной сфере.

Результат зависит от вашей внимательности.

Водолей

Новые контакты и способности.

Будьте открытыми, но не наивными.

Рыбы

Завершение и прояснение.

Вы увидите ситуацию такой, как она есть.

Вывод

Это неделя, когда возможности идут рядом с проверками. И именно внимательность определит, станет ли этот период прорывом.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.