Кому откроется новый путь, а кто получит неожиданную правду: гороскоп на неделю 11–17 мая

Неделя принесет важные встречи, новости и моменты, когда придется по-другому посмотреть людей и собственные решения.

Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Неделя проходит под влиянием карт Сад — Змея — Звезды .
Это комбинация социальной активности, скрытых процессов и постепенного прояснения.

Общая энергия недели

События недели покажут, кто искренний, а кто нет.
В то же время будут открываться новые возможности, особенно через общение и контакты.

Овен

Вас ждет активная неделя знакомств и разговоров.
Но не все люди будут говорить прямо.

Телец

Появится шанс увидеть ситуацию без иллюзий.
И это поможет принять верное решение.

Близнецы

Новости или контакты могут изменить ваши планы.
Неделя будет очень динамичной.

Рак

Эмоциональный нестабильный фон.
Важно не вовлекаться в чужие конфликты.

Лев

Возможность проявить себя и получить результат.
Ваши действия заметят.

Дева

Не все будет таким, как кажется.
Внимательность к деталям станет вашим преимуществом.

Весы

Неделя выбора и внутренние решения.
Вы поймете, в каком направлении двигаться.

Скорпион

Правда, долго скрываемая, может выйти наружу.
Но это поможет закрыть важный вопрос.

Стрелец

Новые перспективы через общение и людей.
Не закрывайтесь от предложений.

Козорыг

Неделю проверит на терпение и выдержку.
Результат придет чуть позже.

Водолей

Появятся новые идеи или вдохновение.
Вы можете внезапно изменить свои планы.

Рыбы

Период прояснения и выводов.
Многое станет яснее.

Это неделя, когда важную роль будут играть люди, информация и скрытые мотивы.

И именно внимательность поможет увидеть настоящую картину.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

