Кому откроется правда, а кто получит шанс изменить свою жизнь: гороскоп на неделю 8–14 июня 2026 года

Оракул Ленорман / © ТСН

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Неделя проходит под влиянием карт Книга – Дороги – Солнце .

Общая энергия недели

Это комбинация открытий, выбора и положительного результата. Многие люди окажутся перед необходимостью принять решение после получения новой информации.

Неделя будет способствовать обучению, поиску ответов, изменению планов и новым начинаниям. То, что раньше было скрыто, постепенно станет понятным.

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Овен

Важные новости могут изменить ваши планы.

Не торопитесь с выводами – сначала соберите все факты.

Телец

Вас ждет период определенности.

Долго остававшаяся непонятной ситуация начнет проясняться.

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Близнецы

Неделя принесет много общения и возможностей.

Будьте внимательны к поступающим предложениям.

Рак

Возможен важный выбор в сфере личной жизни.

Слушайте не только разум, но и собственные чувства.

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Лев

Один из самых успешных знаков недели.

Есть шанс получить результат, на который вы давно трудились.

Дева

Придется пересмотреть определенные планы.

Изменения могут оказаться более полезными, чем сейчас.

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Весы

Вас ждет неделя важных решений.

Откладывать выбор больше не получится.

Скорпион

Может открыться правда, которая изменит ваше отношение к ситуации или человеку.

Не бойтесь смотреть фактам в глаза.

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Стрелец

Новые возможности придут через обучение, путешествия или знакомства.

Будьте открыты к новому опыту.

Козорыг

Неделя будет способствовать решению финансовых и рабочих вопросов.

Главное – действовать последовательно.

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Водолей

Неожиданные новости могут открыть новые перспективы.

Не отказывайтесь от шансов только из-за страха неизвестного.

Рыбы

Вас ждет период внутренних открытий.

Многие ответы вы найдете внутри себя.

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Неделя с 8 по 14 июня станет временем важных открытий и решений.

То, что вы узнаете или поймете сейчас, поможет определить направление на все лето.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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