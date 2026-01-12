- Дата публикации
Кому повезет, а кому следует быть осторожными: рунический прогноз для всех знаков зодиака на 12–18 января 2025 года
Рунический прогноз на 12–18 января 2025 показывает, каким знакам зодиака неделя принесет облегчение и возможности, а кому придется пройти через испытания и непростые решения.
Период с 12 по 18 января проходит под знаком последствий предыдущих решений: события развиваются не хаотично, а как ответ на то, что было сделано ранее. Руничная картина недели несет четкое послание — избегать самообмана и не игнорировать появляющиеся сигналы.
Рунический прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Тейваз
Руна борьбы и справедливости. Неделя потребует от Овнов решимости и способности отстоять свою позицию. Успех возможен, но только из-за активных действий, а не ожиданий.
Телец — Наутиз
Руна ограничений и необходимости. Тельцам следует быть осторожными: возможны задержки, нехватка ресурсов или усталость. Лучше уменьшить нагрузку и не давить на себя.
Близнецы — Ансуз
Руны слова и информации. Для Близнецов неделя связана с разговорами, новостями и важными сообщениями. Слушайте внимательно — ключевая информация может появиться неожиданно.
Рак — Лагуз
Руна эмоций и внутренних процессов. Ракам придется столкнуться с собственными чувствами. Следует избегать резких решений и доверять интуиции больше, чем логике.
Лев — Соулу
Руна победы и ясности. Для Львов это благоприятный период: появляется энергия, уверенность и шанс проявить себя. Хорошее время для инициатив и важных шагов.
Дева — Йера
Руна результата и закономерности. Неделя покажет плоды предыдущих усилий. Девам не стоит торопиться — события будут развиваться в своем темпе, но стабильно.
Весы — Гебо
Руна баланса и партнерства. Весам следует обратить внимание на взаимоотношения: договоренности, поддержка или сотрудничество могут сыграть ключевую роль на этой неделе.
Скорпион — Перт
Руна скрытого и неожиданного. Для Скорпионов возможны ситуации, которые будут выглядеть сначала непонятными. Не стоит раскрывать все карты — время покажет больше.
Стрелец — Райдо
Руна движения и перемен. Неделя благоприятна для поездок, изменений планов и новых направлений. Стрельцы ощутят толчок двигаться вперед.
Козориг — Иса
Руна паузы и застоя. Козорогам следует снизить ожидания: активные прорывы маловероятны. Лучше использовать время для анализа и обновления.
Водолей — Эйваз
Руна трансформации из-за выдержки. Неделя может бросить вызов, но именно она поможет Водолеям изменить подход и увидеть ситуацию по-другому.
Рыбы — Беркана
Руна обновления и заботы. Для Рыб это период мягкой поддержки, самоисцеления и улучшения. Важно заботиться о себе и близких.
Кому повезет на этой неделе
Наиболее благоприятный период ожидает Львов, Стрельцов и Близнецов — им легче будет продвигать свои идеи и находить поддержку.
Кому следует быть осторожными
Тельцам, Козерогам и Ракам следует беречь энергию, избегать перегрузок и не принимать резких решений.
Рунический прогноз на 12–18 января 2025 указывает на неделю, когда внимательность к деталям и собственным ощущениям поможет избежать ошибок и использовать возможности вовремя.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.