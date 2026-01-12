Кому повезет, а кому следует быть осторожными: рунический прогноз для всех знаков зодиака на 12–18 января 2025 года

Руны / © ТСН

Период с 12 по 18 января проходит под знаком последствий предыдущих решений: события развиваются не хаотично, а как ответ на то, что было сделано ранее. Руничная картина недели несет четкое послание — избегать самообмана и не игнорировать появляющиеся сигналы.

Рунический прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Тейваз

Руна борьбы и справедливости. Неделя потребует от Овнов решимости и способности отстоять свою позицию. Успех возможен, но только из-за активных действий, а не ожиданий.

Телец — Наутиз

Руна ограничений и необходимости. Тельцам следует быть осторожными: возможны задержки, нехватка ресурсов или усталость. Лучше уменьшить нагрузку и не давить на себя.

Близнецы — Ансуз

Руны слова и информации. Для Близнецов неделя связана с разговорами, новостями и важными сообщениями. Слушайте внимательно — ключевая информация может появиться неожиданно.

Рак — Лагуз

Руна эмоций и внутренних процессов. Ракам придется столкнуться с собственными чувствами. Следует избегать резких решений и доверять интуиции больше, чем логике.

Лев — Соулу

Руна победы и ясности. Для Львов это благоприятный период: появляется энергия, уверенность и шанс проявить себя. Хорошее время для инициатив и важных шагов.

Дева — Йера

Руна результата и закономерности. Неделя покажет плоды предыдущих усилий. Девам не стоит торопиться — события будут развиваться в своем темпе, но стабильно.

Весы — Гебо

Руна баланса и партнерства. Весам следует обратить внимание на взаимоотношения: договоренности, поддержка или сотрудничество могут сыграть ключевую роль на этой неделе.

Скорпион — Перт

Руна скрытого и неожиданного. Для Скорпионов возможны ситуации, которые будут выглядеть сначала непонятными. Не стоит раскрывать все карты — время покажет больше.

Стрелец — Райдо

Руна движения и перемен. Неделя благоприятна для поездок, изменений планов и новых направлений. Стрельцы ощутят толчок двигаться вперед.

Козориг — Иса

Руна паузы и застоя. Козорогам следует снизить ожидания: активные прорывы маловероятны. Лучше использовать время для анализа и обновления.

Водолей — Эйваз

Руна трансформации из-за выдержки. Неделя может бросить вызов, но именно она поможет Водолеям изменить подход и увидеть ситуацию по-другому.

Рыбы — Беркана

Руна обновления и заботы. Для Рыб это период мягкой поддержки, самоисцеления и улучшения. Важно заботиться о себе и близких.

Кому повезет на этой неделе

Наиболее благоприятный период ожидает Львов, Стрельцов и Близнецов — им легче будет продвигать свои идеи и находить поддержку.

Кому следует быть осторожными

Тельцам, Козерогам и Ракам следует беречь энергию, избегать перегрузок и не принимать резких решений.

Рунический прогноз на 12–18 января 2025 указывает на неделю, когда внимательность к деталям и собственным ощущениям поможет избежать ошибок и использовать возможности вовремя.

