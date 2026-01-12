Кому повезет, а кому следует сдержать эмоции: гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 12–18 января

Карты Таро / © ТСН.ua

Неделя проходит под знаком баланса и ответственности: события будут развиваться как следствие предыдущих действий. Карта Справедливости указывает, что обман, спешка или избегание ответственности будут быстро иметь результат, тогда как честная позиция поможет избежать проблем.

Гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака

Овен — Колесница

Неделя активных действий. Овны смогут продвинуться вперед, если четко определят цель и не будут распыляться. Хорошее время для решительных шагов.

Телец — Четверка Пентаклей

Период воздержания. Тельцам следует контролировать расходы и не держаться в ситуации только из страха потерять контроль.

Близнецы — Паж Мечев

Неделя новостей и наблюдений. Близнецам важно фильтровать информацию и не спешить с выводами — не все такое, как кажется на первый взгляд.

Рак — Королева Кубков

Эмоции выходят на первый план. Ракам следует позаботиться о собственном внутреннем состоянии и не брать на себя чужие переживания.

Лев — Солнце

Одна из лучших недель. Львов ждет ясность, поддержка и чувство правильного направления. Хорошее время для самореализации.

Дева — Восьмерка Пентаклей

Неделя работы и сосредоточенности. Девам стоит сконцентрироваться на практических задачах – именно они дадут результат.

Весы — Двойка Мечей

Ситуация выбора. Весам придется принять решение, откладывать которое больше не получится. Избегание только усугубит напряжение.

Скорпион — Луна

Неделя сомнений и скрытых моментов. Скорпионам не стоит доверять слухам и действовать на эмоциях – лучше проверять факты.

Стрелец — Тройка Жезлов

Планы на будущее. Стрельцы получат подтверждение, что двигаются в правильном направлении, даже если результат еще не мгновенный.

Козорог — Пятерка Пентаклей

Ощущение недостатка или усталости. Козорогам следует обратиться за поддержкой и не пытаться тянуть все самостоятельно.

Водолей — Звезда

Надежда и возобновление. Водолеи ощутят облегчение и внутреннюю опору. Хорошее время для веры в собственные планы.

Рыбы — Десятка Кубков

Неделя гармонии. Для Рыб это благоприятный период в отношениях, родственных вопросах и эмоциональной стабильности.

Кому повезет больше всего

Наиболее благоприятную неделю ожидает Львов, Водолеев и Рыб – карты указывают на поддержку, ясность и положительные сдвиги.

Кому следует быть осторожными

Тельцам, Скорпионам и Козорогам следует избегать резких решений, финансовых рисков и эмоциональных крайностей.

Таро-гороскоп на 12–18 января показывает неделю, в которой честность с собой, внимательность к деталям и своевременные решения помогут избежать проблем и воспользоваться шансами.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.