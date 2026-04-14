Кому придется поставить точку, а кто начнет новый этап: гороскоп на неделю 13-19 апреля

Оракул Ленорман / © ТСН

Реклама

Неделя проходит под влиянием карт Крест – Коса – Корабль .

Это комбинация завершения, резкого решения и движения вперед.

Старые ситуации могут закрываться достаточно жестко или неожиданно.

Но именно это открывает путь к новому этапу.

Овен

Вам придется поставить точку в ситуации, которая давно тянется.

Это непросто, но нужно для движения вперед.

Реклама

Телец

Возможны резкие изменения в привычном ритме.

Придется адаптироваться и быстро реагировать.

Близнецы

Неделя принесет новости и возможности.

Главное — не упустить шанс из-за сомнений.

Рак

Эмоционально непростой период.

Возможны ситуации, которые вынудят пересмотреть отношение к людям.

Лев

Пора двигаться дальше.

Появится возможность сменить направление и выйти на новый уровень.

Реклама

Дева

Придется принять решение, которое долго откладывалось.

И оно будет ключевым.

Весы

Неделя поставит перед выбором.

Не пытайтесь оставить все как есть – это не сработает.

Скорпион

Резкое прояснение ситуации.

Правда может быть неожиданной, но она уволит.

Стрелец

Появится шанс начать новый этап.

Но для этого нужно отпустить старое.

Реклама

Козорыг

Неделя потребует выдержки и решимости.

Вы справитесь, если не будете откладывать действия.

Водолей

Возможны неожиданные перемены или поездки.

Жизнь может резко изменить направление.

Рыбы

Завершение одного этапа и подготовка к новому.

Важно не держаться за то, что уже исчерпало себя.

Это неделя, когда старое закрывается, иногда резко и без уведомления.

Реклама

Но именно поэтому открывается новый путь — и он может быть значительно лучше.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.