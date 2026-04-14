Кому придется поставить точку, а кто начнет новый этап: гороскоп на неделю 13-19 апреля
Эта неделя принесет завершение важных процессов, непростые решения и одновременно откроет новые возможности для тех, кто готов двигаться дальше.
Неделя проходит под влиянием карт Крест – Коса – Корабль .
Это комбинация завершения, резкого решения и движения вперед.
Старые ситуации могут закрываться достаточно жестко или неожиданно.
Но именно это открывает путь к новому этапу.
Овен
Вам придется поставить точку в ситуации, которая давно тянется.
Это непросто, но нужно для движения вперед.
Телец
Возможны резкие изменения в привычном ритме.
Придется адаптироваться и быстро реагировать.
Близнецы
Неделя принесет новости и возможности.
Главное — не упустить шанс из-за сомнений.
Рак
Эмоционально непростой период.
Возможны ситуации, которые вынудят пересмотреть отношение к людям.
Лев
Пора двигаться дальше.
Появится возможность сменить направление и выйти на новый уровень.
Дева
Придется принять решение, которое долго откладывалось.
И оно будет ключевым.
Весы
Неделя поставит перед выбором.
Не пытайтесь оставить все как есть – это не сработает.
Скорпион
Резкое прояснение ситуации.
Правда может быть неожиданной, но она уволит.
Стрелец
Появится шанс начать новый этап.
Но для этого нужно отпустить старое.
Козорыг
Неделя потребует выдержки и решимости.
Вы справитесь, если не будете откладывать действия.
Водолей
Возможны неожиданные перемены или поездки.
Жизнь может резко изменить направление.
Рыбы
Завершение одного этапа и подготовка к новому.
Важно не держаться за то, что уже исчерпало себя.
Это неделя, когда старое закрывается, иногда резко и без уведомления.
Но именно поэтому открывается новый путь — и он может быть значительно лучше.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.