Кому придется поставить точку, а кто получит шанс начать с нуля: гороскоп на неделю 22-28 июня 2026 года

Оракул Ленорман / © ТСН

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Неделя проходит под влиянием карт Коса – Солнце – Корабль .

Общая энергия недели

Эта комбинация говорит о резких изменениях, моменте прояснения и дальнейшем движении вперед. То, что затягивалось последние недели, может завершиться быстрее, чем ожидалось.

Для многих этот период станет точкой завершения старых историй. Но именно после этого откроются новые возможности, которые раньше не были видны.

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Не стоит держаться за привычный сценарий только потому, что он знаком.

Овен

Время резких решений.

Не откладывайте разговор, давно назревший.

Телец

Ситуация, долго вызвавшая напряжение, наконец-то прояснится.

Облегчение уже близко.

Близнецы

Неделя принесет множество новостей и неожиданных контактов.

Будьте готовы быстро менять планы.

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Рак

Приходит момент отпустить то, что больше не работает.

Изменения окажутся полезными.

Лев

Один из самых сильных знаков недели.

Есть шанс получить результат, который превзойдет ожидания.

Дева

Придется сделать выбор, который нельзя больше откладывать.

Откровенность с собой сейчас важнее комфорта.

Весы

Вас ждет неожиданное прояснение в отношениях или важной ситуации.

То, что беспокоило, наконец-то станет понятным.

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Скорпион

Старые вопросы могут закрыться внезапно.

И это откроет простор для нового.

Стрелец

Возможны поездки, изменение планов или новые перспективы из-за неожиданных событий.

Не бойтесь импровизировать.

Козерог

Финансовые или рабочие вопросы будут решаться быстрее, чем ожидалось.

Важно не сомневаться в собственных решениях.

Водолей

Вас ждет период обновления.

Старые цели могут утратить значение, и это нормально.

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Рыбы

Интуиция станет основным ориентиром.

Внутренне вы уже знаете, что пора двигаться дальше.

Неделя с 22 по 28 июня станет периодом завершений и новых стартов.

События могут развиваться резко, но почти все изменения будут работать на перспективу.

Иногда именно конец одного этапа открывает дверь в совершенно иную жизнь.

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Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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