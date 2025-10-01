Конец 2025 года будет страшным: четыре провидца сделали одно жуткое предсказание

Четыре провидца сделали однообразное предсказание о войне «уничтожающей Запад» / © ТСН.ua

Если верить тем, кто утверждает, что может видеть будущее, человечество близится к очередной катастрофе. Четыре известных провидца - от Нострадамуса до современных мистиков - не сговариваясь дали одинаково жуткие прогнозы на конец 2025 года: мир стоит на пороге Третьей мировой войны.

Об этом пишет LADbible, анализируя совпадение в роковых предвидениях.

Совместный прогноз: неизбежная война

Все четверо предвестников судьбы, работавших в разные эпохи и в разных странах, предполагают, что возросшее из-за современных конфликтов мировое напряжение, включая полномасштабное вторжение России в Украину, до конца года достигнет критической точки.

Конечно, большинство подобных прогнозов часто расплывчаты, что позволяет интерпретировать их в соответствии с текущими событиями. Но в этом случае, когда сразу четыре авторитетных фигуры указывают на глобальный конфликт, их слова приобретают особый резонанс.

«Многие из пророчеств склоняются к фатализму и мраку, поэтому, когда четверо самых известных предсказателей предполагают, что к концу года наступит Третья мировая война, это не слишком отличается от ожиданий», — отмечает издание.

Разногласия: где искать эпицентр

Хотя провидцы совпадают в главном — во время начала мировой войны, — они расходятся по поводу ее начальной точки и результата.

Ванга: победа России с Востока

Слепая болгарская прорицательница, умершая почти 30 лет назад, утверждала, что Третья мировая война наступит, и Россия в ней победит.

Она предполагала: «Весной начнется война на Востоке, и будет Третья мировая война. Война на Востоке, уничтожающая Запад». Если ее пророчество касалось вторжения России в Украину, то она ошиблась со временем на три года, однако настаивала, что после этого события Россия будет «доминировать в мире».

Нострадамус: истоки конфликта из Англии

Французский пророк, скончавшийся еще в XVI веке, также предусматривал катастрофу, которая продлится в 2026 году. Однако он не соглашается с Вангой по поводу эпицентра. По его мнению, война начнётся на Западе, а именно в Британии.

«Когда те из земель Европы увидят, как Англия установит свой трон вне своих флангов, будут жестокие войны. Королевство будет отмечено войнами настолько жестокими, что враги изнутри и извне восстанут», — писал он.

Кроме того, провидец предупреждал о «великой чуме из вернувшегося прошлого».

Современные голоса: война машин и религиозный раскол

К хору старых пророков присоединились и два современных прорицателя, которые также видят в конце 2025 года начало глобального вооруженного конфликта.

«Живой Нострадамус» о дронах

Атос Саломе из Бразилии, называемый «живым Нострадамусом», прогнозирует неизбежную мировую войну, которая будет «не просто войной людей, но и машин». Это можно интерпретировать как намек на развитие дронов и беспилотных систем.

Николас Оджула: насилие на почве религии

Лондонский гипнотерапевт Николас Оджула заявлял, что «нехватка сострадания в мире» может привести к большому конфликту к середине года. Хотя этот термин уже истек, он продолжает утверждать, что мир увидит ужасные акты человеческого зла и насилия друг к другу во имя религии и национализма.

Несмотря на страшные совпадения в пророчествах, издание отмечает, что в этом и состоит суть таких предсказаний: заявить, что ситуация ухудшится, и сделать формулировку настолько расплывчатой, чтобы ее можно было подстроить под любые текущие события, которые, к сожалению, бывают неприятными и даже катастрофическими и сопровождают человечество веками.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски озвучила свое видение предстоящей зимой 2025-2026 годов в Украине. Она предупредила, что холодный сезон будет непростым, однако катастрофических сценариев ждать не стоит.